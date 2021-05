Covid, in Lombardia positività all’1,9%: 936 nuovi casi, 53 a Bergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 936 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a front di 49.001 tamponi effettuati nella giornata di mercoledì 19 maggio: la positività è dell’1,9%. Continuano a diminuire nel frattempo i ricoveri: -16 in terapia intensiva, -72 nei reparti. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 1.482: 25 i morti. I dati di mercoledì 19 maggio: – i tamponi effettuati: 49.001 (di cui 30.537 molecolari e 18.464 antigenici) totale complessivo: 10.245.843 – i nuovi casi positivi: 936 (di cui 79 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 757.040 (+1.482), di cui 3.195 dimessi e 753.845 guariti – in terapia intensiva: 337 (-16) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.920 (-72) – i decessi, totale complessivo: 33.416 (+25) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 936 ipositivi alin, a front di 49.001 tamponi effettuati nella giornata di mercoledì 19 maggio: laè dell’1,9%. Continuano a diminuire nel frattempo i ricoveri: -16 in terapia intensiva, -72 nei reparti. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 1.482: 25 i morti. I dati di mercoledì 19 maggio: – i tamponi effettuati: 49.001 (di cui 30.537 molecolari e 18.464 antigenici) totale complessivo: 10.245.843 – ipositivi: 936 (di cui 79 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 757.040 (+1.482), di cui 3.195 dimessi e 753.845 guariti – in terapia intensiva: 337 (-16) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.920 (-72) – i decessi, totale complessivo: 33.416 (+25) Iper ...

