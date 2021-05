Covid | in Campania 634 nuovi casi Cala ancora la curva del contagio 4 | 3% Nelle ultime 48 ore 6 decessi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 634 i positivi del giorno in, di cui 167 sintomatici, su 14.637 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Si registra il decesso di 19 persone, 648 ore, mentre sono 1.519 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in6.893 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 330.200. Ci sono 93 persone ricoverate in terapia intensiva, 3 meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.081 (.85) in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Coronavirus, il BOLLETTINO della Regione CAMPANIA di mercoledì 19 maggio 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.
CAMPANIA – Arrivato anche oggi com di consueto il bollettino della Regione Campania relativo all'andamento del quadro epidemiologico. Questo il bollettino di oggi: * Positivi, Sintomatici e Asintomati ...