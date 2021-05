Covid. “Green Pass” vale 9 mesi dopo la prima dose di vaccino. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dl Covid sulle aperture. Il decreto entra in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione”. Quindi tutte le sue misure si applicano da oggi, 18 maggio, inclusa quella sul coprifuoco: il blocco notturno degli spostamenti già da stasera scatta alle 23, anziché alle 22. Il testo Leggi su freeskipper (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dlsulle aperture. Il decreto entra in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione”. Quindi tutte le sue misure si applicano da oggi, 18 maggio, inclusa quella sul coprifuoco: il blocco notturno degli spostamenti già da stasera scatta alle 23, anziché alle 22. Il testo

