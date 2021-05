Covid | Giani | ' In Toscana 341 nuovi casi | tasso positivi 1 | 58%'

Advertising

intoscana : Ieri la visita del commissario straordinario per l’emergenza Covid a Firenze e Siena. Il presidente Giani: “Grazie… - infoitinterno : Toscana. Vaccini Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo - amiatanews : Toscana. Vaccini Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo - infoitinterno : Vaccino Covid: un aretino su tre ha avviato il processo di immunizzazione. Giani: 'Possiamo somministrare 55mila do… - infoitinterno : Vaccini anti-Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

... dovesi è recato, intorno alle 12, insieme al commissario Figliuolo, che si è detto ... dove si stanno sperimentando gli anticorpi monoclonali per la cura delUn nuovo caso di sovradosaggio del vaccino anti -scuote la costa toscana - peraltro nel ... Immediato l'attacco politico contro la giunta regionale guidata da Eugenio(Pd). "Come è ...(Adnkronos) - Sono 341 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in ...Firenze, 19 maggio 2021 - Covid Toscana, i nuovi casi registrati in nella regione nelle ultime 24 ore sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi p ...