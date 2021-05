Covid Germania, oltre 11mila nuovi casi: scende l’incidenza settimanale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 11.040 i nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania. I decessi ammontano a 284. Lo rende noto l’Istituto Robert Koch, aggiornando il totale delle infezioni registrate da inizio pandemia a 3.614.095 e quello dei decessi a 86.665. Il tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è a 72,8 casi, meno dunque dei 79 di ieri, i casi attivi sono al momento 187.000. Il totale del guariti dal Covid-19 ammonta a 3.340.400, 20.100 dei quali nelle ultime 24 ore. Lunedì il ministro della Salute Jens Spahn aveva annunciato che a partire dal prossimo 7 giugno il vaccino verrà somministrato a tutte le fasce della popolazione senza più gruppi prioritari. Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel precisa che, pur avendo registrato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 11.040 idi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in. I decessi ammontano a 284. Lo rende noto l’Istituto Robert Koch, aggiornando il totale delle infezioni registrate da inizio pandemia a 3.614.095 e quello dei decessi a 86.665. Il tasso di incidenzaper 100mila abitanti è a 72,8, meno dunque dei 79 di ieri, iattivi sono al momento 187.000. Il totale del guariti dal-19 ammonta a 3.340.400, 20.100 dei quali nelle ultime 24 ore. Lunedì il ministro della Salute Jens Spahn aveva annunciato che a partire dal prossimo 7 giugno il vaccino verrà somministrato a tutte le fasce della popolazione senza più gruppi prioritari. Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel precisa che, pur avendo registrato ...

