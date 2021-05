Covid | Gandini | “A scuola la frequenza dei contagi è bassissima | i ragazzi si contagiano meno degli adulti | anche con la variante inglese”

Advertising

orizzontescuola : Covid, Gandini: “A scuola la frequenza dei contagi è bassissima, i ragazzi si contagiano meno degli adulti, anche c… - fisco24_info : Covid e scuola, 'studi confermano che non influenza i contagi': L'epidemiologa Sara Gandini: 'Ho ricevuto attacchi… - Dario_Gandini : RT @regionepiemonte: Anticipate le preadesioni per la vaccinazione dei 40enni a partire da lunedì 17 maggio. Potrà aderire sul portale http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gandini

Orizzonte Scuola

...della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus parlando di una ricerca condotta sull'andamento dei contagi da- 19 nelle scuole e che è stata pubblicata su Lancet....Dopo la pausa 'forzata' per alcuni atleti positivi al, l'Anzio Waterpolis, già qualificato per le semifinali play off, è tornato in acqua per ... in sequenza Agostini,e ancora Giorgetti, ...(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "L'apertura delle scuole non influenza l'andamento della curva dei contagi" di Covid-19 "nella popolazione generale. Fortunatamente tutti gli studi che sono stati fatti in segu ...Il virologo sulle riaperture: "È probabile che ci sia il rischio di un ritorno del virus. Non parliamo comunque di una quarta ondata" ...