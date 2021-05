Covid Francia: 228 morti e 17.210 nuovi contagi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si allentano le misure di contenimento. Apertura di bar e ristoranti, ma solo all'aperto, coprifuoco spostato alle 21 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si allentano le misure di contenimento. Apertura di bar e ristoranti, ma solo all'aperto, coprifuoco spostato alle 21 L'articolo proviene da Firenze Post.

