Covid, decreto in Gazzetta: coprifuoco alle 23 da stasera. Zona gialla: cosa si può fare (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge Covid approvato ieri in Consiglio dei ministri. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, quindi da stasera, 19 maggio 2021, il coprifuoco notturno scatta alle 23, anziché alle 22 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' stato pubblicato inufficiale illeggeapprovato ieri in Consiglio dei ministri. Ilentra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, quindi da, 19 maggio 2021, ilnotturno scatta23, anziché22 L'articolo proviene da Firenze Post.

