Covid | Confagricoltura apre a Battipaglia un centro vaccinale per le aziende del settore primario

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Questoè una bella iniziativa dicon l’Asl di Salerno e noi della Regione, proseguiamo a immunizzare le categorie economiche con ildei dipendenti delleagricole”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando l’hub per la vaccinazione contro il19 aperto in un’azienda di. “È una categoria – ha spiegato De Luca – che deve affrontare ile abbiamo territori con una percentuale altissima di lavoratori stagionali ed extracomunitari tra la Piana del Sele e l’Agro-Casertano, quindi l’avvio della campagna di vaccinazione serve a un comparto decisivo delle nostre forze produttive”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FerraraFratelli : RT @Ansa_TerraGusto: Secondo il bilancio dell’Api, l’Associazione degli acquacoltori di @Confagricoltura, nell’anno del #Covid a pagare il… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: #Pesce, Api @Confagricoltura: vendite in altalena. Il bilancio dell’Associazione dei piscicoltori dopo un anno di #Covid… - APIOfficial1 : RT @AGRAPRESS: PESCA: ACQUACOLTURA, API-CONFAGRICOLTURA PRESENTA DATI SU PRODUZIONE E CONSUMI DOPO UN ANNO DI COVID – Agra Press https://t.… - AGRAPRESS : PESCA: ACQUACOLTURA, API-CONFAGRICOLTURA PRESENTA DATI SU PRODUZIONE E CONSUMI DOPO UN ANNO DI COVID – Agra Press… - assosementi : RT @Copagri: #Pasta, consumi tornano a livello pre-#Covid: tira ancora il 100% #MadeInItaly. Il punto durante il #DurumDays. via @L_Economi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Confagricoltura

Il Denaro

...prenotazione potranno garantire ai propri dipendenti che lo richiedono le vaccinazioni anti -...al numero 3451196368 oppure possono scrivere all'indirizzo e - mail salerno@.it ...... a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale didedicato al comparto agricolo a Battipaglia (Salerno), illustra la tabella di marcia delle vaccinazioni anti -per gli ...TORINO (ITALPRESS) - In occasione dell'evento digitale organizzato dal Sole 24 Ore, Food Industry Summit, dedicato ai nuovi scenari dell'agroalimentare, il 20 maggio alle 10.40, Andrea Bertalot, Vice ...“Questo centro vaccinale a Battipaglia è una bella iniziativa di Confagricoltura con l’Asl di Salerno e ... Vincenzo De Luca inaugurando l’hub per la vaccinazione contro il covid 19 aperto in ...