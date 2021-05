Covid Campania, oggi 634 contagi e 19 morti: bollettino 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 634 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo la tabella del bollettino di oggi, 19 maggio. Registrati inoltre altri 19 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 14.637 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 19 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.893 le persone decedute in Campania dall’inizio della pandemia. I nuovi guariti sono 1.519; il totale dei guariti è 330.200. In Campania sono 93 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.081 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 634 i nuovida coronavirus insecondo la tabella deldi, 19. Registrati inoltre altri 19. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 14.637 tamponi molecolari. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 19 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.893 le persone decedute indall’inizio della pandemia. I nuovi guariti sono 1.519; il totale dei guariti è 330.200. Insono 93 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.081 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

