Covid, bollettino: 5.506 casi e 149 vittime. Tasso di positività all'1,9%. In Lombardia 936 contagi, Campania 634 e Sicilia 603 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 19 maggio. Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021)Italia, ildi oggi 19 maggio. Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano...

Advertising

BellelliAlberto : Covid Bollettino: oggi doppio zero per Carpi - Open_gol : ?? I dati sulla pandemia oggi in Italia - ilTorineseNews : Il bollettino Covid di mercoledì 19 maggio - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 19 maggio - occhio_notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 19 maggio: 5.506 nuovi contagi e altri 149 morti -