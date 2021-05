Covid, Bassetti e la stoccata ai ‘catastrofisti’: “Per fortuna sono spariti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) stoccata di Matteo Bassetti contro i “catastrofisti” che, subito dopo le riaperture del 26 aprile, avevano lanciato allarmi sul probabile aumento dei contagi da Covid-19. “Per fortuna i catastrofisti sono spariti dai radar, sembrano passati anni ma sono trascorse solo quattro settimane da quando mi sono preso gli insulti da alcuni colleghi, che dicevano che io sto sempre in televisione e non vado in reparto. Io invece ci vivo in reparto e proprio per questo ho detto alcune cose. Ho visto prima di altri cosa stava succedendo a fine aprile, quando il peso del lavoro nei reparti Covid si riduceva”, ha sottolineato all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021)di Matteocontro i “catastrofisti” che, subito dopo le riaperture del 26 aprile, avevano lanciato allarmi sul probabile aumento dei contagi da-19. “Peri catastrofistidai radar, sembrano passati anni matrascorse solo quattro settimane da quando mipreso gli insulti da alcuni colleghi, che dicevano che io sto sempre in televisione e non vado in reparto. Io invece ci vivo in reparto e proprio per questo ho detto alcune cose. Ho visto prima di altri cosa stava succedendo a fine aprile, quando il peso del lavoro nei repartisi riduceva”, ha sottolineato all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente ...

Advertising

LegaSalvini : MATTEO #BASSETTI, NEL SUO OSPEDALE LO SPRAY NASALE CHE 'ELIMINA' IL COVID: AL VIA IL TEST - fseviareggio : RT @Adnkronos: #Riaperture, Bassetti: 'Catastrofisti spariti, ma non ammettono di essersi sbagliati”. - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: #Riaperture, Bassetti: 'Catastrofisti spariti, ma non ammettono di essersi sbagliati”. - Adnkronos : #Riaperture, Bassetti: 'Catastrofisti spariti, ma non ammettono di essersi sbagliati”. - italiaserait : Covid, Bassetti e la stoccata ai ‘catastrofisti’: “Per fortuna sono spariti” -