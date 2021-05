Covid: associazioni turismo, ‘parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Pianificare le ferie in base alla data di somministrazione del vaccino. Il messaggio lanciato ieri alle Regioni dal commissario all’emergenza, Francesco Figliuolo, fa storcere il naso alle associazioni del turismo Fiavet, Assoturismo Confesercenti e Federturismo Confindustria, che, contattate dall’Adnkronos, non nascondono preoccupazione che la ripartenza del settore possa essere frenata da messaggi contrastanti da parte delle autorità. “Nelle ultime settimane la ripartenza del turismo sembra diventato l’argomento principe dell’agenda del governo – spiega all’Adnkronos Vittorio Messina, presidente di Assoturismo – ma abbiamo sottolineato più volte che le parole devono trovare riscontro nei fatti e un’esternazione del genere del generale ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Pianificare le ferie in base alla data di somministrazione del vaccino. Il messaggio lanciato ieri alle Regioni dal commissario all’emergenza, Francesco, fa storcere il naso alledelFiavet, AssoConfesercenti e FederConfindustria, che, contattate dall’Adnkronos, non nascondono preoccupazione che la ripartenza del settore possa essere frenata da messaggi contrastanti da parte delle autorità. “Nelle ultime settimane la ripartenza delsembra diventato l’argomento principe dell’agenda del governo – spiega all’Adnkronos Vittorio Messina, presidente di Asso– ma abbiamo sottolineato più volte che le parole devono trovare riscontro nei fatti e un’esternazione del genere del generale ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: associazioni turismo, 'parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze' (2)... - TV7Benevento : Covid: associazioni turismo, 'parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze'... - TizianoPesce : CIRCOLARE N. 105/2020-2021 - COVID-19: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021 N. 65 Scar… - alexbintqaboos1 : RT @erikastefani71: ??Oggi ho incontrato diverse associazioni in #Toscana. Penso che, ancor più in un momento di crisi, sia necessario fare… - COVIDbot_ITA : RT @erikastefani71: ??Oggi ho incontrato diverse associazioni in #Toscana. Penso che, ancor più in un momento di crisi, sia necessario fare… -