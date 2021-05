Covid: associazioni turismo, ‘parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze’ (2) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) – Dipinge una situazione “paradossale” anche Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo. “Io credo che il generale Figliuolo volesse incoraggiare la prenotazione delle vacanze senza che le persone dimentichino che è fondamentale che ci si vaccini – spiega all’Adnkronos -. Certo, magari io avrei lavorato più sul tema dei vaccini fuori Regione perché si è in vacanza, lo troverei più sensato come ragionamento”.Fatto sta che la partita sui vaccini fuori Regione presenta diverse problematiche, dal sistema di prenotazione nazionale, attualmente impossibile, alla distribuzioni delle dosi. “Ma siamo un Paese civile o no? – lamenta Jelinic -. Non capisco quale sia la difficoltà nell’inserire in un unico database l’elemento vaccinale. Come pensiamo di arrivare a un green pass ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) – Dipinge una situazione “paradossale” anche Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la Federazione italianaimprese viaggi e. “Io credo che il generalevolesse incoraggiare la prenotazione delle vacanze senza che le persone dimentichino che è fondamentale che ci si vaccini – spiega all’Adnkronos -. Certo, magari io avrei lavorato più sul tema dei vaccini fuori Regione perché si è in vacanza, lo troverei più sensato come ragionamento”.Fatto sta che la partita sui vaccini fuori Regione presenta diverse problematiche, dal sistema di prenotazione nazionale, attualmente impossibile, alla distribuzioni delle dosi. “Ma siamo un Paese civile o no? – lamenta Jelinic -. Non capisco quale sia la difficoltà nell’inserire in un unico database l’elemento vaccinale. Come pensiamo di arrivare a un green pass ...

TV7Benevento : Covid: associazioni turismo, 'parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze' (2)... - TV7Benevento : Covid: associazioni turismo, 'parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze'... - TizianoPesce : CIRCOLARE N. 105/2020-2021 - COVID-19: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021 N. 65 Scar… - alexbintqaboos1 : RT @erikastefani71: ??Oggi ho incontrato diverse associazioni in #Toscana. Penso che, ancor più in un momento di crisi, sia necessario fare… - COVIDbot_ITA : RT @erikastefani71: ??Oggi ho incontrato diverse associazioni in #Toscana. Penso che, ancor più in un momento di crisi, sia necessario fare… -