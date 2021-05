Covid, arriva il “Pfizer weekend” il 22 e 23 maggio: sarà riservato agli ove60 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Caserta ha organizzato per i giorni 22 e 23 maggio il “Pfizer Week-end” in tutti i centri vaccinali del Casertano. sarà riservato agli over60 residenti nel Casertano, che potranno iniziarsi a registrare sull’apposita piattaforma dell’Asl dalle ore 10 di domani giovedì 20 maggio; le dosi a disposizione sono 8mila. Il Pfizer weekend inizierà alle 7 di ognuna delle due giornate e si concluderà alle 23.30. Come per le altre esperienze simili – i due Astra Day fatti all’hub della caserma della Brigata Garibaldi di Caserta e il Moderna Day tuttora in corso negli hub di tutta la provincia. “I posti a disposizione – fa sapere in una nota l’azienda sanitaria diretta da Ferdinando Russo – verranno assegnati in base all’ordine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Caserta ha organizzato per i giorni 22 e 23il “Week-end” in tutti i centri vaccinali del Casertano.over60 residenti nel Casertano, che potranno iniziarsi a registrare sull’apposita piattaforma dell’Asl dalle ore 10 di domani giovedì 20; le dosi a disposizione sono 8mila. Ilinizierà alle 7 di ognuna delle due giornate e si concluderà alle 23.30. Come per le altre esperienze simili – i due Astra Day fatti all’hub della caserma della Brigata Garibaldi di Caserta e il Moderna Day tuttora in corso negli hub di tutta la provincia. “I posti a disposizione – fa sapere in una nota l’azienda sanitaria diretta da Ferdinando Russo – verranno assegnati in base all’ordine ...

