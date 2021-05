Covid, arriva il ‘bollino’ Ue per il turismo sicuro (Di mercoledì 19 maggio 2021) arriva il ‘bollino’ europeo per il turismo sicuro in tempo di coronavirus. Gli Stati membri, informa la Commissione, potranno attribuire il nuovo marchio di sicurezza alle strutture turistiche che rispettano il protocollo sulla salute e la sicurezza dell’Iso (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione). Sia il protocollo che il bollino sono volontari, non obbligatori. La misura, facoltativa, dovrebbe contribuire a facilitare la riapertura in sicurezza del turismo in tempo per la stagione estiva, migliorando la reputazione dell’Ue come destinazione turistica, anche durante la pandemia di Covid-19. Per il commissario al Mercato Interno Thierry Breton, “il marchio di sicurezza Covid aiuterà le imprese turistiche ad ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021)ileuropeo per ilin tempo di coronavirus. Gli Stati membri, informa la Commissione, potranno attribuire il nuovo marchio di sicurezza alle strutture turistiche che rispettano il protocollo sulla salute e la sicurezza dell’Iso (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione). Sia il protocollo che il bollino sono volontari, non obbligatori. La misura, facoltativa, dovrebbe contribuire a facilitare la riapertura in sicurezza delin tempo per la stagione estiva, migliorando la reputazione dell’Ue come destinazione turistica, anche durante la pandemia di-19. Per il commissario al Mercato Interno Thierry Breton, “il marchio di sicurezzaaiuterà le imprese turistiche ad ...

