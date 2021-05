Covid | Alessandria verso la zona bianca

(Di mercoledì 19 maggio 2021)potrebbe essere la prima provincia del Piemonte con dati da. L’annuncia il governatore Alberto Cirio: “Se guardiamo i dati dell’incidenza, la provincia diè prossima a raggiungere i 50 casi ogni 100.000 abitanti”.“Non è ancora, ma è la più prossima a raggiungere questo dato”, ha aggiunto Cirio, “quando inizieremo a colorare di bianco la nostra regione davvero arriveremo alla normalità”. Se perlaè in vista anche nelle altre province la situazione continua a migliorare e il calo dei contagi e dei ricoverati prosegue. Nelle ultime 24 ore sono 515 i nuovi casi di persone risultate positive al-19, pari al 2.5 % di 20.203 tamponi eseguiti, di cui 10.586 antigenici. ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Covid: Cirio 'incidenza cala, Alessandria presto bianca'. Sarà la prima provincia del Piemonte a diventarlo #ANSA - dialessandria : Aggiornamento contagi nelle ultime #24ore in Provincia di Alessandria? #aggiornamenti #Covid_19 #sanità… - RadioGoldAl : Domiciliati Covid: leggera crescita ad Alessandria. Bene gli altri centri zona - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS: LIEVE AUMENTO DEI DOMICILIATI AD ALESSANDRIA ?? Il bollettino odierno ?? - AllertApc : RT @StampaAlessandr: I 22 comuni montani della provincia di Alessandria che diventeranno Covid free -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Alessandria

Radio Gold

... quella di venerdì 21 maggio 2021, della Fiom Cgil disi terrà a Casale Monferrato , ...produttiva in quasi tutte le aziende (tranne quelle che avevano già problemi prima del) la ...... sottolineando che "la regione ha in media un'incidenza di contagi dapari a 74 casi ogni 100 mila abitanti e quando saremo a 50 saremo bianchi". E ancora: "Le province di Asti e...Il rappresentante della categoria Leo Santinoli: «Noi viviamo sulla vicinanza sociale, impossibile ballare distanziati» ...Sono 59 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 19 maggio. Il dato emerge dal bollettino dell’Asp. I tamponi eseguiti sono stati 310 che portano il totale d ...