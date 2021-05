Covid | 5 506 nuovi contagi e 149 decessi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono in totale 5.506 iati da Coronavirus registrati e 149 i. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute sono stati, invece, 13.929 i guariti. Per quanto riguarda le ...

Advertising

Italpress : Covid, 5.506 nuovi casi e 149 decessi in 24 ore - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 19 maggio: 149 morti e 5.506 contagi. Ecco i nuovi casi Covid e i camb… - CorriereCitta : Covid, 5.506 nuovi casi e 149 decessi in 24 ore - Ketti61867301 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 5.506 nuovi casi su 287.256 tamponi e altri 149 morti #coronavirusitalia - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 5.506 nuovi casi su 287.256 tamponi e altri 149 morti #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 506

...del ministero della Salute del 19 maggio sulla base dei 287.256 tamponi effettuati Sono 5.i ... In Campania sono 93 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.081 i pazientiricoverati ...... i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.su 287.256 tamponi (ieri erano stati 4.Italia, il riepilogo della settimana Ecco i dati di questa settimana (lunedì - mercoledì) e il ...Il bollettino che fotografa l'andamento di Covid-19 in Italia. I nuovi contagi, guariti e deceduti, con il numero di tamponi.ROMA, 19 mag. - Sono oltre 9 milioni gli italiani immunizzati con la doppia dose di vaccino contro il Covid-19: per la precisione 9.049.348, il 15,27% della popolazione. Sono 28.382.984 le dosi sommin ...