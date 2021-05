Covid, 5.506 nuovi casi su 287.256 tamponi e altri 149 morti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.506 nuovi casi a fronte di 287.256 tamponi (martedì erano stati 4.452 positivi con 262.864 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.506a fronte di 287.256(martedì erano stati 4.452 positivi con 262.864 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i ...

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Oggi 5.506 nuovi casi e 149 decessi. Sempre in calo i ricoveri - zazoomblog : Covid Italia bollettino di oggi 19 maggio: 5.506 casi e 149 vittime. In Lombardia 936 contagi Campania 634 e Sicili… - infoitinterno : Covid Italia, oggi 5.506 contagi e 149 morti: bollettini 19 maggio - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 5.506 contagi su 287.256 tamponi e 149 morti per Covid: i dati di mercoledì 19… - repubblica : #Covid Il bollettino di oggi: 5.506 nuovi positivi e 149 vittime. Tasso di positività stabile… -