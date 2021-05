Covid, 5.506 nuovi casi e 149 decessi in 24 ore (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 5.506 contro i 4.452 del 18 maggio, a fronte di un maggiore numero di tamponi processati: 287.256. Cresce lievemente il tasso di positività all'1,91%. Calo significativo dei decessi, a 149 (-52). I guariti sono 13.929, mentre gli attuali positivi flettono di 8.578 unità con un numero complessivo che oggi si attesta a 306.730. Si alleggerisce anche oggi la pressione sugli ospedali. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari si decrementa toccando quota 11.018, con un calo di 521 pazienti; discesa pure nelle terapie intensive, con 1.643 ricoverati (-46) con 70 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 294.069 persone. La regione con il maggior numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita deidi coronavirus in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Ipositivi sono 5.506 contro i 4.452 del 18 maggio, a fronte di un maggiore numero di tamponi processati: 287.256. Cresce lievemente il tasso di positività all'1,91%. Calo significativo dei, a 149 (-52). I guariti sono 13.929, mentre gli attuali positivi flettono di 8.578 unità con un numero complessivo che oggi si attesta a 306.730. Si alleggerisce anche oggi la pressione sugli ospedali. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari si decrementa toccando quota 11.018, con un calo di 521 pazienti; discesa pure nelle terapie intensive, con 1.643 ricoverati (-46) con 70ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 294.069 persone. La regione con il maggior numero di ...

