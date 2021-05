Covid-19 in Italia, 5.506 nuovi casi e 149 morti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.506 nuovi casi di Covid-19 e 149 decessi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. Sono 287.256 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 262.864. Il tasso di positività è dell?1,9%, stabile rispetto all?1,7% di ieri. Sono 1.643 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 46 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 5.506di-19 e 149 decessi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. Sono 287.256 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri i test erano stati 262.864. Il tasso di positività è dell?1,9%, stabile rispetto all?1,7% di ieri. Sono 1.643 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 46 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri.

