Covid-19, bollettino 19 maggio: 5.506 contagiati e 149 decessi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, in leggero rialzo il numero relativo ai nuovi contagi Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in lieve rialzo ed è di 5.506: ieri erano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, in leggero rialzo il numero relativo ai nuovi contagi-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in lieve rialzo ed è di 5.506: ieri erano L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 19 MAGGIO, UN DECESSO / 59 NUOVI CONTAGI / OLTRE 2… - BellelliAlberto : Covid Bollettino: oggi doppio zero per Carpi - Open_gol : ?? I dati sulla pandemia oggi in Italia - ilTorineseNews : Il bollettino Covid di mercoledì 19 maggio - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 19 maggio -