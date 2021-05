Cotto e Mangiato ricetta del 19 maggio 2021: frittata di verdure (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una bella frittata di verdure oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa. La ricetta Per fare la frittata avrai bisogno di: 2 patate 4 uova Zucchine Cipollini Procedimento Prepara tre padelle con olio. In una cuoci le zucchine, in un’altra crocca le patate precedentemente lessate, in una terza cuoci i cipollini. Quando tutto sarà pronto unire in una ciotola, aggiungere le uova sbattute e il parmigiano. Amalgama bene e versa in un ruoto con cerniera. Cuoci in forno a 180 gradi per una 20ina di minuti. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una belladioggi a. Ecco ladi Tessa. LaPer fare laavrai bisogno di: 2 patate 4 uova Zucchine Cipollini Procedimento Prepara tre padelle con olio. In una cuoci le zucchine, in un’altra crocca le patate precedentemente lessate, in una terza cuoci i cipollini. Quando tutto sarà pronto unire in una ciotola, aggiungere le uova sbattute e il parmigiano. Amalgama bene e versa in un ruoto con cerniera. Cuoci in forno a 180 gradi per una 20ina di minuti. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

