Costa: "Tra fine luglio e inizio agosto potremo togliere la mascherina all'aperto" (Di mercoledì 19 maggio 2021) "I dati sono in netto miglioramento, sia quelli relativi alla pandemia che ai vaccini, e credo che giugno sarà un mese importante: arriveranno 25 milioni di dosi e penso che già a fine luglio/agosto saremo di fronte a uno scenario che ci permetterà di togliere la mascherina all'aperto. Per eliminarla anche all'interno ci vorrà ancora maggiore precauzione e prudenza, ci arriveremo passo dopo passo, la situazione deve essere sempre monitorata". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Riguardo l'andamento delle vaccinazione, Costa spiega: "Dobbiamo completare la vaccinazione over 60 e over 70 nel più breve tempo possibile, e poi dovremo rapportarci anche con quei cittadini che non intendono ...

