Cos’è il Green Deal Europeo e come sarà realizzato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da ormai diversi anni si parla in tutta Europa di Green Deal Europeo, un progetto molto ambizioso, promosso e portato avanti con impegno dalla Commissione Europea guidata da Ursula Von Der Leyen, che mira a trasformare l’Unione Europea in una «società giusta e prosperosa, con un’economia di mercato moderna e dove le emissioni di gas saranno azzerate, e la crescita sarà sganciata dall’utilizzo di risorse naturali». Tutto questo è il Green Deal, un piano che si estenderà a livello Europeo, interessando milioni di persone e infinite realtà, con il proposito di contrastare gli attuali e pericolosissimi cambiamenti climatici. Su QuiFinanza, tutte le iniziative e le politiche messe in campo dal Green Deal. Cos’è il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da ormai diversi anni si parla in tutta Europa di, un progetto molto ambizioso, promosso e portato avanti con impegno dalla Commissione Europea guidata da Ursula Von Der Leyen, che mira a trasformare l’Unione Europea in una «società giusta e prosperosa, con un’economia di mercato moderna e dove le emissioni di gas saranno azzerate, e la crescitasganciata dall’utilizzo di risorse naturali». Tutto questo è il, un piano che si estenderà a livello, interessando milioni di persone e infinite realtà, con il proposito di contrastare gli attuali e pericolosissimi cambiamenti climatici. Su QuiFinanza, tutte le iniziative e le politiche messe in campo dalil ...

Advertising

infoitinterno : Certificazione verde, cos'è e come avere il green pass per viaggi e feste - Karen__Green_ : RT @robertosaviano: Povera patria schiacciata dagli abusi del potere... Di gente infame, che non sa cos'è il pudore... Tra i governanti qua… - LucaMezzo : Ma cos’è il green pass? La versione 5.0 del MODULO? - Karen__Green_ : RT @CCokina12: Fino a qualche mese fa quando Pioli dava il giorno libero, c’era sempre qualcuno che si presentava a Milanello.. sono le 16:… - alexbintqaboos1 : @Green_Rajon Leone. Gente come lei se vuole stare sui social impari l educazione. I Diritti di morte sono diritti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Green Cicala (Basilicata): "Transumanza opportunità di green economy e turismo slow" latinaoggi.eu