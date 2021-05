Cosa fare se la modifica del 730 precompilato non funziona, assistenza dell’Agenzia delle Entrate (Di mercoledì 19 maggio 2021) In questa prima parte di oggi 19 maggio la modifica del 730 precompilato non funziona sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto questo mercoledì fosse stato indicato per la gestione e l’inoltro della propria documentazione, praticamente tutti i cittadini italiani interessati stanno avendo delle serie difficoltà. Non c’è da preoccuparsi tuttavia, la stessa Agenzia attraverso un suo canale ufficiale ha chiarito che la situazione dovrebbe cambiare nel corso delle prossime ore. Proprio accedendo al profilo social Facebook dell’Agenzia delle Entrate apprendiamo che tutte le funzioni di invio, modifica e integrazione della dichiarazione precompilata saranno possibili nel corso della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) In questa prima parte di oggi 19 maggio ladel 730nonsul sito. Per quanto questo mercoledì fosse stato indicato per la gestione e l’inoltro della propria documentazione, praticamente tutti i cittadini italiani interessati stanno avendoserie difficoltà. Non c’è da preoccuparsi tuttavia, la stessa Agenzia attraverso un suo canale ufficiale ha chiarito che la situazione dovrebbe cambiare nel corsoprossime ore. Proprio accedendo al profilo social Facebookapprendiamo che tutte le funzioni di invio,e integrazione della dichiarazione precompilata saranno possibili nel corso della ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa fare Investire con l'inflazione utilizzando i dati ... cosa che infatti puntualmente accade. Per esempio, le persone usavano coltivare a mano. Poi, l'invenzione del trattore e di attrezzature simili ha permesso a una persona di fare il lavoro di molte ...

Tokyo: associazione medici contraria a Olimpiadi "La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale il contagi da Covid e le vittime della malattia, è la cosa più giusta da fare", ha detto l'associazione in un ...

Autovelox e multe ravvicinate: cosa fare? La Legge per Tutti Demi Lovato si dichiara non binaria e passa da lei a loro: ecco cosa significa La cantante, in un lungo faccia a faccia con i suoi follower su Instagram, ha dichiarato di non riconoscersi nella rispondenza binaria di genere: ...

Green pass: durata, come ottenerlo, cosa si può fare. Le regole La durata del green pass dipende anche dal vaccino che si riceve, è valido per spostamenti ed eventi. Ecco a chi richiederlo. Tutte le .... Vediamo dunque quali sono le regole principali. COME OTTENER ...

