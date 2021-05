Cosa c'è dietro l'ultima crisi migratoria alle porte dell'Europa (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Spagna in queste ore sta affrontando un afflusso di migranti senza precedenti a Ceuta, l'enclave iberica che si trova sulla sponda nordafricana del Mediterraneo. Come nasce la nuova crisi ... Leggi su today (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Spagna in queste ore sta affrontando un afflusso di migranti senza precedenti a Ceuta, l'enclave iberica che si trova sulla sponda nordafricana del Mediterraneo. Come nasce la nuova...

Advertising

NicolaPorro : ?? La folle scelta per celebrare la 'ricchezza delle diversità'. Ma non è un caso. Ecco cosa si nasconde dietro ques… - fattoquotidiano : Da che abbiamo memoria non è mai successo che si cominciasse a parlare dell’elezione del Presidente della Repubblic… - NIRV69 : @petergomezblog Ma questi già si sanno chi sono,da almeno 25 anni, la cosa più grave è chi gli va dietro a questi.... - dayflyer : RT @InMonsterland: Mai vista nella storia una pandemia durare all'infinito, pure senza vaccini e/o cure. Quanto è ignorante laggente che c… - costa577 : La lezione di 'Povera Patria': cosa c'è dietro -