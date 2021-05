CorSport: tutto ruota attorno ad Allegri. Se sceglierà il Real, il Napoli si affiderà a Spalletti o Galtier (Di mercoledì 19 maggio 2021) “tutto ruota attorno a Max. La sua mossa farà partire il domino delle grandi panchine. In Italia e anche in Europa”. Il Corriere dello Sport mette al centro del valzer delle panchine per la prossima stagione Massimiliano Allegri. A lui pensano Juve, Napoli, ma anche l’Inter. Ma prima c’è il Real. Se Zidane dovesse andare via, sarebbe il tecnico livornese la prima scelta di Florentino Perez e per Max sarebbe difficile resistere al fascino dei Blancos. Ma veniamo all’Italia. Allegri è considerato il profilo ideale di allenatore sia alla Juventus, dove “indipendentemente dalle ultime due gare, Pirlo ha deluso e non resterà”, sia al Napoli, dove la rottura tra De Laurentiis e Gattuso è ormai certificata. Ma c’è anche l’Inter. “Marotta, che lo scorso 22 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) “a Max. La sua mossa farà partire il domino delle grandi panchine. In Italia e anche in Europa”. Il Corriere dello Sport mette al centro del valzer delle panchine per la prossima stagione Massimiliano. A lui pensano Juve,, ma anche l’Inter. Ma prima c’è il. Se Zidane dovesse andare via, sarebbe il tecnico livornese la prima scelta di Florentino Perez e per Max sarebbe difficile resistere al fascino dei Blancos. Ma veniamo all’Italia.è considerato il profilo ideale di allenatore sia alla Juventus, dove “indipendentemente dalle ultime due gare, Pirlo ha deluso e non resterà”, sia al, dove la rottura tra De Laurentiis e Gattuso è ormai certificata. Ma c’è anche l’Inter. “Marotta, che lo scorso 22 ...

