CorSport: Napoli-Verona, sul ritorno in campo di Koulibaly si deciderà all’ultimo momento (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Corriere dello Sport non esclude il ritorno in campo di Koulibaly per l’ultima di campionato del Napoli contro il Verona. Sarà una decisione presa all’ultimo momento, scrive il quotidiano, in base ai progressi del senegalese, ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro il Cagliari. Ieri era ancora alle prese con terapie e palestra. “Si procede dunque verso il Verona con l’incognita Koulibaly: per il senegalese ancora alle prese con la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra riportata contro il Cagliari) continuano le terapie e il lavoro in palestra, ed è ancora presto per sbilanciarsi sul suo ritorno in campo per il finale di stagione. Sarà presumibilmente una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Corriere dello Sport non esclude ilindiper l’ultima di campionato delcontro il. Sarà una decisione presa, scrive il quotidiano, in base ai progressi del senegalese, ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro il Cagliari. Ieri era ancora alle prese con terapie e palestra. “Si procede dunque verso ilcon l’incognita: per il senegalese ancora alle prese con la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra riportata contro il Cagliari) continuano le terapie e il lavoro in palestra, ed è ancora presto per sbilanciarsi sul suoinper il finale di stagione. Sarà presumibilmente una ...

Advertising

napolista : Dipenderà dai progressi quotidiani del senegalese, che continua le terapie e il lavoro in palestra - CalcioNapoli24 : - lucasparrow1 : @CorSport @Gazzetta_it vergogna! Volete destabilizzare l’ambiente, ma non ci riuscirete! Forza Napoli!!!!!!!! - 19max85 : @enzogoku69 @CorSport Il problema è la partita di domenica.... Si chiama DESTABILIZZARE per spingere Milan e Juve i… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli CorSport: contro il Verona probabile la conferma di Meret. Ballottaggio Politano - Lozano Domenica l'ultima di campionato. Gattuso deve sciogliere anche un altro rebus, riguardante la mediana: Bakayoko o Demme? Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che il Napoli metterà in campo domenica, contro il Verona, nell'ultima giornata di campionato. In difesa si continua con Manolas e Rrahmani. Tra i pali Gattuso dovrebbe confermare Alex Meret. A centrocampo ...

CorSport: Napoli, sondaggio per Arambarri. De Paul già chiesto all'Udinese E poi c'è Rodrigo De Paul, che il Napoli ha già chiesto all'Udinese, come dichiarato dal vicepresidente Campoccia qualche settimana fa.

CorSport: Napoli, sondaggio per Arambarri. De Paul già chiesto all'Udinese - ilNapolista IlNapolista Napoli, duello con lo United per la rivelazione della Liga perché le potenzialità economiche dei Red Devils sono decisamente più ampie di quelle del Napoli. I tifosi sperano nel colpo Il giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, ma ...

CorSport: Gattuso ha chiesto a Insigne di seguirlo in caso di mancato rinnovo col Napoli - ilNapolista Non si sa ancora, però, dove, visto che il futuro di Gattuso non sembra essere alla Fiorentina, come fino a qualche giorno fa. Insigne, tra l’altro, è in scadenza di contratto e il rinnovo è ancora tu ...

Domenica l'ultima di campionato. Gattuso deve sciogliere anche un altro rebus, riguardante la mediana: Bakayoko o Demme? Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che ilmetterà in campo domenica, contro il Verona, nell'ultima giornata di campionato. In difesa si continua con Manolas e Rrahmani. Tra i pali Gattuso dovrebbe confermare Alex Meret. A centrocampo ...E poi c'è Rodrigo De Paul, che ilha già chiesto all'Udinese, come dichiarato dal vicepresidente Campoccia qualche settimana fa.perché le potenzialità economiche dei Red Devils sono decisamente più ampie di quelle del Napoli. I tifosi sperano nel colpo Il giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, ma ...Non si sa ancora, però, dove, visto che il futuro di Gattuso non sembra essere alla Fiorentina, come fino a qualche giorno fa. Insigne, tra l’altro, è in scadenza di contratto e il rinnovo è ancora tu ...