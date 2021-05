CorSport | contro il Verona probabile la conferma di Meret Ballottaggio Politano-Lozano 

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che il Napoli metterà in campo domenica,il, nell’ultima giornata di campionato. In difesa si continua con Manolas e Rrahmani. Tra i pali Gattuso dovrebbere Alex. “Con lororianche per ilpressoché insuperabile (2 gol subiti nelle ultime tre a fronte di 11 fatti) e per i due laterali Di Lorenzo e Hysaj”. A centrocampo un dubbio tra Demme e Bakayoko ed un altroin attacco, tra Lozano e. Davanti ci saranno Insigne e Zielinski alle spalle di Osimhen. L'articolo ilNapolista.

De Laurentiis, molto probabilmente, romperà il silenzio stampa al termine della gara il Verona. Edo De Laurentiis? È libero di esprimersi come meglio crede, nelle ultime settimane lo sta ... Alla tv di Santa Giulia è stata posta la condizione di rinunciare al ricorso Dazn. Sky si è comunque lasciata il margine per nuove contestazioni In assemblea di Serie A, ieri, è stato finalmente assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv a Sky. Non è stato semplice, scrive ...