Coronavirus, Johnson frena sulle vacanze in Europa: «Niente turismo per ora anche in Italia». In Giappone i medici protestano contro le Olimpiadi (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN Boris Johnson Dal Regno Unito: «Viaggi in Europa solo in circostanze eccezionali» Ancora stop ai viaggi verso l'Italia e, più in generale, verso l'Europa – tranne il Portogallo. Le linee guida che porteranno il Regno Unito all'uscita dalle restrizioni dall'emergenza Covid, non modificano la raccomandazione di non viaggiare nei 170 Paesi e territori inseriti nelle cosiddetta lista arancione, tra cui, appunto, l'Italia. L'unica condizione ammessa è quella delle «circostanze eccezionali», come visitare familiari. La notizia è stata data dal premier Boris Johnson ai Comuni respingendo l'accusa del leader dell'opposizione Starmer di aver alleggerito troppo le regole malgrado i timori sulla variante indiana e su «altre varianti future».

