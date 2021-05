Coronavirus Italia Oggi: il bollettino del 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia Oggi 19 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 4.452 nuovi contagiati e 201 decessi di ieri: articolo in aggiornamento. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.754.212?. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.063 tamponi: 2.082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 531 nello screening con percorso Antigenico) e 1981 nel percorso guariti (con ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’andamento dei contagi diin19con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 4.452 nuovi contagiati e 201 decessi di ieri: articolo in aggiornamento. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.754.212?. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.063 tamponi: 2.082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 531 nello screening con percorso Antigenico) e 1981 nel percorso guariti (con ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 140 le vittime in un giorno #ANSA - Corriere : Tokyo, l’associazione dei medici: «Cancellare le Olimpiadi» - DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - CoretoMario : RT @fracchio_2: @Cartabellotta L'ETÀ MEDIA DEI DECEDUTI, da inizio pandemia, è 81 ANNI. Il 97% con patologie pregresse. Attesa l'altissima… - mirko76vicenza : RT @fracchio_2: @Cartabellotta L'ETÀ MEDIA DEI DECEDUTI, da inizio pandemia, è 81 ANNI. Il 97% con patologie pregresse. Attesa l'altissima… -