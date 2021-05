Coronavirus, in vigore le nuove regole, coprifuoco dalle 23.00 – LIVE (Di mercoledì 19 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.13 – Colori Regioni, come funziona il nuovo sistema di monitoraggio 9.50 – Nuovo decreto Covid, Green pass anche dopo la prima dose del vaccino. Come cambiano le regole 9.23 – Vaccino Covid, in Spagna seconda dose con Pfizer per under 60 che hanno fatto la prima con AstraZeneca 8.52 – Vaccino in vacanza, Figliuolo frena: “Programmare le ferie in base all’appuntamento vaccinale” 8.13 – Oggi cambiano le regole sul coprifuoco Coronavirus17.10 – Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore 15.53 – Covid, ecco quando dovremo fare la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.13 – Colori Regioni, come funziona il nuovo sistema di monitoraggio 9.50 – Nuovo decreto Covid, Green pass anche dopo la prima dose del vaccino. Come cambiano le9.23 – Vaccino Covid, in Spagna seconda dose con Pfizer per under 60 che hanno fatto la prima con AstraZeneca 8.52 – Vaccino in vacanza, Figliuolo frena: “Programmare le ferie in base all’appuntamento vaccinale” 8.13 – Oggi cambiano lesul17.10 –, il bollettino delle ultime 24 ore 15.53 – Covid, ecco quando dovremo fare la ...

Advertising

RegLombardia : ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti de… - bologninistefan : RT @RegLombardia: ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti delle mi… - flowersiall : RT @RegLombardia: ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti delle mi… - Illy737 : RT @RegLombardia: ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti delle mi… - la_staxy : RT @RegLombardia: ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti delle mi… -