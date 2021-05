Coronavirus in Campania, i dati del 18 maggio: 634 nuovi positivi e 1.519 guariti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 18 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 634 positivi su 14.637 tamponi effettuati. Sono 634, di cui 167 sintomatici, i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, su 14.637 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 maggio 2021)in: il bollettino di ieri 18dell’unità di Crisi regionale riporta 634su 14.637 tamponi effettuati. Sono 634, di cui 167 sintomatici, ialinnelle ultime 24 ore, su 14.637 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del

Advertising

PasqualeMarro : #Coronavirus Campania Bollettino: i dati di oggi, mercoledì 19 maggio 2021 - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino ufficiale della regione Campania - - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: 19 maggio: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi. I casi Covid-19 in Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venez… - 100x100Napoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 634 nuovi positivi, oltre 1500 guariti - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie #Covid, continua a scendere il contagio in Campania - -