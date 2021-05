Coronavirus in Calabria, ordinanza del presidente Spirlì: aggiornate le misure per la “zona gialla” [DETTAGLI] (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coronavirus in Calabria, il presidente della Regione ha emanato il provvedimento che adegua le disposizioni al nuovo decreto legge Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato oggi l’ordinanza n. 39, con la quale le misure anti-Covid della “zona gialla” vengono aggiornate secondo le previsioni e le tempistiche fissate nel decreto legge 65 del 18 maggio scorso. Il decreto legge Il decreto legge 65 stabilisce che, fino al prossimo 6 giugno, in zona gialla, i limiti agli orari per gli spostamenti «hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021)in, ildella Regione ha emanato il provvedimento che adegua le disposizioni al nuovo decreto legge Ildella Regione, Nino, ha firmato oggi l’n. 39, con la quale leanti-Covid della “” vengonosecondo le previsioni e le tempistiche fissate nel decreto legge 65 del 18 maggio scorso. Il decreto legge Il decreto legge 65 stabilisce che, fino al prossimo 6 giugno, in, i limiti agli orari per gli spostamenti «hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da ...

