Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 5.506 nuovi casi, 149 morti. Il tasso di contagio sale ancora fino all’1,9% (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA. Risalgono da 4.452 a 5.506 i contagi oggi in Italia, con un tasso di positività all’1,9%, lo 0,2 superiore a ieri. Da 201 calano invece a 149 i decessi mentre sono 49 i ricoverati in m ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA. Risalgono da 4.452 a 5.506 i contagiin, con undi positività,9%, lo 0,2 superiore a ieri. Da 201 calano invece a 149 i decessi mentre sono 49 i ricoverati in m ... sul sito.

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 maggio: 5.506 nuovi casi, i morti sono 149 - SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 5.506 nuovi casi, 149 morti. Il tasso di contagio sale ancora fino al… - Sergio37740143 : In Italia 5.506 nuovi casi e 149 morti. Tasso di positività all’1,9% -