Coronavirus | il bollettino di oggi in Italia | 5 506 nuovi casi | 149 morti Il tasso di contagio sale all’1 | 9%

Advertising

SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 maggio: 5.506 nuovi casi, i morti sono 149 - astigov : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 19 maggio, ore 17:00 - simcopter : RT @rep_bologna: Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 19 maggio: 328 contagi e 9 morti [aggiornamento delle 16:12] https://t.c… - Ultron65 : RT @SkyTG24: Il bollettino con i dati di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 341 contro i 291 di ieri, età media 38 anni, i nuovi casi diin Toscana dove oggi ... Ilodierno dell'Unità di crisi segnala 19 vittime e 1.519 guariti. Continua il trend ..., Italia: ildi mercoledì 19 maggio 2021 Ricoverati con sintomi: 11.018 ( - 521) Terapia intensiva: 1.643 ( - 46) Isolamento domiciliare: 294.069 ( - 8011) Totale attualmente ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Nextmediaweb, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, ...Complessivamente, tra i nuovi positivi 126 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 188 sono stati individuati all’interno di focolai già noti Sono infatti soltanto 23 i nuovi c ...