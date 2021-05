Coronavirus | il bollettino del 19 maggio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 5.506, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.172.525. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 8.578 unità, quindi al momento risultano positive 306.730persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.643, ovvero 45 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 11.018, quindi 521 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 294.069. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 149 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 124.646. Da ieri si registrano anche 13.929 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.741.149. Nuovi contagiati: ...

Commenta per primo Il Ministero della salute rende noto ilsull'emergenzain Italia: sono 5.506 i nuovi casi a fronte di 287.256 tamponi eseguiti. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 149 (ieri 201), calano i ricoveri ordinari ( - 521) e ...CAMPANIA - Sono 634 i nuovi casi diemersi ieri in Campania dall'analisi di 14.637 tamponi molecolari. Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono ...Roma – Coronavirus, oggi 5506 nuovi casi e 149 morti. Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia. Ieri i positivi erano 4452 e i decessi 201 per un totale di 1 ...Bollettino Covid 19 maggio 2021. La situazione e i nuovi contagi in Italia Bollettino Covid Italia – Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min ...