Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 19 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania. La Campania è di nuovo a corto di vaccini: quasi tutte le dosi ricevute sono state somministrate e si attendono nuove consegne. Oggi la Fagianeria di Capodimonte è chiusa, il lavoro dell'Asl Napoli 1 però non si ferma. Programmate per questa giornata oltre 10 mila dosi (544 sono i convocati ad Anacapri). Intorno a mezzogiorno c'è stato l'arrivo di 212 mila dosi Pfizer, che alimenteranno la campagna vaccinale dei prossimi giorni. A Capodichino per la giornata di oggi ci sono 4000 convocati appartenenti alla fascia d'età 45-49 anni.

