Coprifuoco slitta alle 23 e tre regioni verso la zona bianca: ecco le novità del decreto (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' in vigore da oggi il decreto riaperture varato dal governo Draghi e , che vede come prima misura il passaggio del Coprifuoco dalle 22 alle 23. Il divieto di spostamenti vale sempre fino alle 5 del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' in vigore da oggi ilriaperture varato dal governo Draghi e , che vede come prima misura il passaggio del2223. Il divieto di spostamenti vale sempre fino5 del ...

Advertising

silvanss3r : @LucaCastellini DAI PECORE , VI HANNO DATO 1 ORA DI LIBERTA' IN PIU' , CONTINUATE A BELARE A COMANDO . - silvanss3r : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni DAI PECORE , VI HANNO DATO 1 ORA DI LIBERTA' IN PIU' , CONTINUATE A BELARE A COMAND… - silvanss3r : @Mov5Stelle @MicheleGubitosa DAI PECORE , VI HANNO DATO 1 ORA DI LIBERTA' IN PIU' , CONTINUATE A BELARE A COMANDO . - EventDesignerV : Il Consiglio dei Ministri ha anticipato il calendario delle riaperture post covid. #covid #riaperture - silvanss3r : @M5S_Camera @Mov5Stelle @NicolaProvenza DAI PECORE , VI HANNO DATO 1 ORA DI LIBERTA' IN PIU' , CONTINUATE A BELARE… -