Coprifuoco, ristoranti, palestre: calendario riaperture nel Decreto Covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coprifuoco verso l’eliminazione, ristoranti, palestre e tutte le altre attività pronte a ripartire, seppur gradualmente, in base a un calendario fissato dall’ultimo Decreto Covid licenziato dal Governo Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 18 maggio 2021. Coprifuoco, ristoranti, palestre: il calendario delle riaperture Coprifuoco verso l’eliminazione anche se solo in zona gialla: l’orari di inizio è slittato alle 23, il 7 giugno inizierà alle 24 e, infine, la stringente misura sarà cancellata dal 21 giugno. Dal 22 maggio i Centri commerciali potranno riaprire anche nel weekend, mentre per la riapertura dei ristoranti al chiuso sia a ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 19 maggio 2021)verso l’eliminazione,e tutte le altre attività pronte a ripartire, seppur gradualmente, in base a unfissato dall’ultimolicenziato dal Governo Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 18 maggio 2021.: ildelleverso l’eliminazione anche se solo in zona gialla: l’orari di inizio è slittato alle 23, il 7 giugno inizierà alle 24 e, infine, la stringente misura sarà cancellata dal 21 giugno. Dal 22 maggio i Centri commerciali potranno riaprire anche nel weekend, mentre per la riapertura deial chiuso sia a ...

Advertising

meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - msgelmini : Saluteremo il #coprifuoco nel giro di qualche settimana, finalmente abbiamo una data per il #wedding, e i… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - TermometroPol : #Coprifuoco verso l’eliminazione, #ristoranti, #palestre e tutte le altre attività pronte a ripartire, seppur gradu… - zazoomblog : Decreto Riaperture bis in Gazzetta: coprifuoco ristoranti green pass. Le nuove regole - #Decreto #Riaperture… -