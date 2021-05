Coprifuoco, Meloni: “Inutile e allontana turisti, va abolito subito” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il Coprifuoco è una cosa totalmente Inutile e allontana i turisti. E’ una misura illegittima, in uno Stato democratico le istituzioni non possono dirti quando puoi uscire di casa. Il Coprifuoco non serve a niente ai fini del contrasto della pandemia. Va abolito e va abolito oggi”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, in collegamento con ‘Mattino Cinque’, sottolineando che “il turismo da noi è un altro grandissimo malato e siccome ci viviamo di turismo, non possiamo considerarlo un’attività secondaria, sacrificabile”. “Si muore di tante cose: di Covid, di altre malattie, di povertà, di depressione. Ci dobbiamo occupare della questione a 360 gradi”, ha la leader di Fdi. Quanto alla campagna di vaccinazione, “lo Stato non dovrebbe dare consigli alle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ilè una cosa totalmente. E’ una misura illegittima, in uno Stato democratico le istituzioni non possono dirti quando puoi uscire di casa. Ilnon serve a niente ai fini del contrasto della pandemia. Vae vaoggi”. Così Giorgia, leader di Fdi, in collegamento con ‘Mattino Cinque’, sottolineando che “il turismo da noi è un altro grandissimo malato e siccome ci viviamo di turismo, non possiamo considerarlo un’attività secondaria, sacrificabile”. “Si muore di tante cose: di Covid, di altre malattie, di povertà, di depressione. Ci dobbiamo occupare della questione a 360 gradi”, ha la leader di Fdi. Quanto alla campagna di vaccinazione, “lo Stato non dovrebbe dare consigli alle ...

