Coprifuoco, da oggi scatta alle 23: date e novità (Di mercoledì 19 maggio 2021) oggi dalle 23, dal 7 giugno a mezzanotte e dal 21 giugno addio per sempre. Il Coprifuoco è alle corde, tra poco più di un mese verrà accontentato, per sempre si spera. La rincorsa all'addio della limitazione alle uscite serali parte da oggi, mercoledì 19 maggio. Per la prima volta sarà possibile uscire di casa anche dopo le 22, e fino alle 23, senza un valido motivo. Il calendario stilato dal governo per l'abolizione del Coprifuoco ha fissato date precise: a fine giugno sarà possibile uscire senza limitazioni anche la notte e nelle prossime settimane torneranno anche le zone bianche, dove l'unica restrizione riguarderà il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. Che, secondo alcuni esperti, all'aperto, per i vaccinati, ...

TeresaBellanova : #coprifuoco e riaperture. Il CdM di oggi segna un ulteriore passo avanti sulla strada delle riaperture e della ripa… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #18maggio: #partiteiva, fondo perduto da 23 miliardi.… - sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - gioggsan : RT @RadioNizza: Da oggi maggiori aperture in Francia e spostamento del coprifuoco alle 21, più una nuova autocertificazione per uscite nott… - infoitinterno : Riaperture, Mattarella firma: da oggi coprifuoco alle 23. Green pass dopo la prima dose di vaccino -