Coprifuoco Coppa Italia, ufficiale: Speranza firma per l’estensione alle 24:00 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza per l’estensione una tantum del Coprifuoco alle 24 per la Coppa Italia ufficiale: il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza per l’estensione del Coprifuoco alle 24 solo in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus a Reggio Emilia. Il comunicato della Lega Serie A. «La Lega Serie A comunica che – al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto “Mapei Stadium” di Reggio Emilia – il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, hato l’ordinanza peruna tantum del24 per la: il ministrohato l’ordinanza perdel24 solo in occasione della finale ditra Atalanta e Juventus a Reggio Emilia. Il comunicato della Lega Serie A. «La Lega Serie A comunica che – al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto “Mapei Stadium” di Reggio Emilia – il Ministro della Salute hato un’ordinanza, valida esclusivamente ...

