Coprifuoco alle 23, sabato via allo shopping nei centri commerciali, lunedì le palestre. Come cambia la nostra vita (Di mercoledì 19 maggio 2021) ANCONA - Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme anti Covid e anche nelle Marche da oggi il Coprifuoco slitta alle 23, dal 7 giugno alle 24 per poi sparire il 21 giugno. Dal primo giugno ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 maggio 2021) ANCONA - Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme anti Covid e anche nelle Marche da oggi ilslitta23, dal 7 giugno24 per poi sparire il 21 giugno. Dal primo giugno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - Lagunablu_ : RT @dbric511: Il coprifuoco alle 23 anziché alle 22 sembra tipo la prof quando ti diceva “vabbè stavolta non ti metto 4, ti metto un 4 e 1/… - Anna98158477 : RT @lefrasidiosho: Dal #19maggio potremo rientrare a casa alle 23 #coprifuoco #decretoriaperture -