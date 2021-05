Coprifuoco alle 23 da oggi (alle 24 da giugno) ma in zona bianca non c'è: ecco le date verso l'abolizione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Coprifuoco ha le ore contate. Se da oggi scatterà alle 23 e dal 24 a mezzanotte, a partire del 21 giugno il limite orario per il rientro a casa sarà infatti solo un ricordo. Non... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilha le ore contate. Se dascatterà23 e dal 24 a mezzanotte, a partire del 21il limite orario per il rientro a casa sarà infatti solo un ricordo. Non...

Advertising

meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - Gianmar26145917 : RT @Donna37727968: @Gianmar26145917 @veloceolento Veramente non si può sopportare oltre , noi da un anno e mezzo senza poter lavorare , cop… - MariaCr68567895 : RT @AlessandraOdri: Da questa sera il coprifuoco è spostato alle 23.00. Alle 24 da giugno...Le cose vengono fatte per gradi, come l'inserim… -