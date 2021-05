Coprifuoco | 1 italiano su 2 favorevole a abolizione

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quasi la metà degli italiani dice basta al. Il 47% dei cittadini infatti èall’del ‘rientro obbligato’, e tra questi spicca la percentuale dei giovani: quasi il 70% di under 35 si schiera per la cancellazione della misura restrittiva per combattere il contagio da covid. Più prudente la popolazione adulta: tra i favorevoli a togliere limiti al rientro notturno a casa, solo il 30% ha più di 55 anni. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos. Alla domanda ‘lei èad abolire completamente il?’, il 47% del campione risponde sì, il 39% è contrario (mentre il 14% preferisce non rispondere). Tra i favorevoli, il 49% è costituito da donne, il 44% da uomini. Molto diversificata la risposta in base alla fascia d’età: tra chi vuole ...