Coppa Italia TIMVISION Finale 2021, Atalanta - Juventus (diretta Rai1 HD e 4K ore 21) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà una serata ricca di eventi e di spettacolo quella che mercoledì 19 maggio, alle ore 21.00, vedrà affrontarsi (diretta Rai1 HD e 4K ore 21) al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia... Leggi su digital-news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà una serata ricca di eventi e di spettacolo quella che mercoledì 19 maggio, alle ore 21.00, vedrà affrontarsi (HD e 4K ore 21) al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia...

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - Inter : ??? | TICKET Scarica il tuo I M Scudetto Ticket per #InterUdinese e scopri se hai vinto la visita alla Sala Trofei… - TuttoMercatoWeb : Freuler: 'Non mi piace la nuova Coppa Italia. Tutti contro la Superlega, poi escludono i club di C' - __Mari92 : Mi sono sognata la Coppa Italia, addio. Ho paura dei miei sogni ?? - Dalla_SerieA : Coppa Italia, Atalanta pronta per la Juve: i convocati di Gasperini - -