Coppa Italia | non solo il match | tensioni tra tifosi | presunti insulti a Totti e l’inno di Annalisa

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tornano iallo stadio e torna, oltre al calore del tifo (che francamente era mancato), qualche tensione. E’ quanto accaduto in occasione della finale ditra Juventus ed Atalanta, poi vinta dalla Vecchia Signora per 2-1. Secondo quanto riportato, fuori dal Mapei Stadium, una sessantina dijuventini sprovvisti di biglietti sono entrati in contatto con un gruppo diatalantini prima del. Si era parlato in prima battuta del fatto che in mezzo alla ressa fossero finiti anche Francescoinsieme al figlio Cristian, che si stavano recando allo stadio per assistere alla finale aperta al pubblico. In realtàha smentito via social quanto accaduto, scrivendo in una apposita story – postando un ...