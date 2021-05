Coppa Italia, la Juventus festeggia sui social: “Alzala Gigi! Alzalaaaa!” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Alzala Gigi! AlzalaAAA!!”, ecco il video sul profilo Twitter della Juventus con Gigi Buffon protagonista, portato in trionfo dai compagni al termine della sua ultima partita in bianconero, che è valsa il 22esimo trofeo con quei colori. Alzala Gigi! AlzalaAAA!! #ITAL14NCUP pic.twitter.com/9XVDy051SI — JuventusFC (@Juventusfc) May 19, 2021 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) “AAA!!”, ecco il video sul profilo Twitter dellacon Gigi Buffon protagonista, portato in trionfo dai compagni al termine della sua ultima partita in bianconero, che è valsa il 22esimo trofeo con quei colori.AAA!! #ITAL14NCUP pic.twitter.com/9XVDy051SI —FC (@fc) May 19, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

